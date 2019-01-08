2019-01-08T13:00:30+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Сасово пьяная женщина на «Ниве» пыталась уехать от полиции

Погоня закончилась уже через полкилометра
Константин МОГИЛИН
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Поздним вечером 6 января в городе Сасово 30-летнюю местную жительницу задержали пьяной за рулем. Этому предшествовала небольшая погоня.

В 23.20 внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Нива», странно двигавшийся по дороге. Полицейские потребовали остановиться, но водитель их проигнорировал. Тогда они начали преследование, включив проблесковые маячки. Через полкилометра «Нива» выехала на тротуар и остановилась.

- Инспекторы провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и установили, что женщина, управлявшая «Нивой», нетрезва. Алкотестер показал 0,54 промилле. Также полицейские установили, что у водителя не было документов на автомобиль, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении нарушительницы составили административный протокол, а машину поместили на спецстоянку. Проводится проверка.

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