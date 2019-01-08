Рязани официально вручили «Хрустальную снежинку» – символ Новогодней столицы России

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:09:25+03:00

Наш город победил в конкурсе Минкультуры РФ

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7 января в Туле состоялась торжественная церемония передачи символа Новогодней столицы России – «Хрустальной снежинки», которую вручили представителям Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Напомним, что проект реализуется Министерством культуры РФ, а город выбирают на конкурсной основе. Новогодней столицей 2019 стала Тула, на будущий же год выбрали Рязань.

– Один из основных критериев, по которым определяется победитель, это готовность руководителей субъекта РФ организовать праздник ярко и креативно, на основе местных традиций и обычаев, – отмечается в сообщении.

Заявку подали по инициативе губернатора Николая Любимова, а снежинку в Туле получили члены рязанской делегации, в том числе заместитель председателя правительства Анна Рослякова.

– Рязань – древний русский город со старинными традициями. Мы приложим максимум усилий, чтобы в качестве Новогодней столицы России она запомнилась нашим гостям яркими интересными событиями, – сказала Анна Рослякова.

Кстати, Рязань стала восьмым городом, принявшим эту эстафету.