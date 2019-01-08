2019-01-08T10:52:23+03:00
Происшествия

Утром в Рязани сгорел дом – погиб человек

Кирпичное строение загорелось в Борках
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 8 января, в 5 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Борки, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Загорелся жилой кирпичный дом. На место выехали пять пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы. Однако спасти здание не удалось – дом сгорел полностью. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе, на пожаре погибла женщина 1969 года рождения.

А за 2,5 часа до этого в областном центре случился еще один пожар: на улице Зафабричной сгорел автомобиль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцы рассказали о «смертельной ловушке» на 3-м Борковском карьере
Рязани официально вручили «Хрустальную снежинку» – символ Новогодней столицы России
Бесплатную юридическую помощь получили еще полтысячи рязанцев
На улице Новоселов в Рязани случился «потоп»
В Рязани стартовал фестиваль «Встретимся на Рождество!»
Рязанский сельчанин чуть не оставил соседнюю деревню без воды
ХК «Рязань» одержал победу в первом матче 2019 года
Детские пособия в Рязанской области будут выплачивать по новой схеме
В Рязани задержали сотрудника автосервиса, угнавшего машину клиента
В рязанский травмпункт обратились 300 человек за 4 дня
У жителя рязанской глубинки изъяли крупную партию марихуаны
За несколько часов в Рязанской области сгорели три бани
Рождественское послание Митрополита Рязанского и Михайловского Марка