Утром в Рязани сгорел дом – погиб человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:52:23+03:00

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Во вторник, 8 января, в 5 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Борки, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Загорелся жилой кирпичный дом. На место выехали пять пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы. Однако спасти здание не удалось – дом сгорел полностью. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе, на пожаре погибла женщина 1969 года рождения.

А за 2,5 часа до этого в областном центре случился еще один пожар: на улице Зафабричной сгорел автомобиль.