2019-01-08T10:00:51+03:00
Общество

Бесплатную юридическую помощь получили еще полтысячи рязанцев

В новом году консультации продолжатся
Мария БЛИНОВА
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Почти половина обратившихся в декабре пришли за консультациями в области гражданского права.Почти половина обратившихся в декабре пришли за консультациями в области гражданского права.
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В конце декабря в библиотеке имени Горького прошел очередной День бесплатной юридической помощи, организованный региональным отделением «Ассоциации юристов России».

Консультации юристов в различных отраслях права в этот день получили 54 человека. Кстати, всего в 2018 году возможностью бесплатной помощи от членов Ассоциации воспользовались более 530 рязанцев.

Помимо юристов в проекте участвуют и сотрудники различных учреждений. К примеру, Пенсионного фонда – к ним в конце декабря обратились девять рязанцев, в том числе участник Великой Отечественной войны.

Принимал здесь и сотрудник Росеестра, ответивший одному из посетителей на волновавшие того вопросы о межевании участка.

Бесплатные консультации юристов рязанцы смогут получать и в наступившем году. В Рязани приемы по-прежнему будут проходить в библиотеке имени Горького последнюю пятницу каждого месяца.

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