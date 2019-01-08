Бесплатную юридическую помощь получили еще полтысячи рязанцев
В конце декабря в библиотеке имени Горького прошел очередной День бесплатной юридической помощи, организованный региональным отделением «Ассоциации юристов России».
Консультации юристов в различных отраслях права в этот день получили 54 человека. Кстати, всего в 2018 году возможностью бесплатной помощи от членов Ассоциации воспользовались более 530 рязанцев.
Помимо юристов в проекте участвуют и сотрудники различных учреждений. К примеру, Пенсионного фонда – к ним в конце декабря обратились девять рязанцев, в том числе участник Великой Отечественной войны.
Принимал здесь и сотрудник Росеестра, ответивший одному из посетителей на волновавшие того вопросы о межевании участка.
Бесплатные консультации юристов рязанцы смогут получать и в наступившем году. В Рязани приемы по-прежнему будут проходить в библиотеке имени Горького последнюю пятницу каждого месяца.