В Рязани стартовал фестиваль «Встретимся на Рождество!»

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:38:51+03:00

В течение всего дня гостей Лыбедского бульвара ждут праздничная программа и угощения от ведущих заведений города

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7 января на Лыбедском бульваре в Рязани стартовали праздничные гуляния. В этот день всех пришедших на фестиваль «Встретимся на Рождество!» ждут культурно-развлекательная программа, кинопоказы в формате «Доброе кино», блюда от ведущих кафе и ресторанов областного центра, а также увлекательные викторины и конкурсы.

Пока горожане собирались на площадке перед отелем «Старый город», скульпторы полным ходом начали готовить изваяние изо льда. По плану публике это зимнее произведение искусства представят в 19 часов, но самые любопытные заглядывали за импровизированные ограждения, с интересом наблюдая за работой мастеров.

Также на празднике работает красочная фото-зона, где любой желающий может сделать памятные снимки на фоне рождественских украшений.

В 17.30 на площадке начнется конкурс «Поем вместе!», а в 18 часов всех приглашают на «Рождественский хоровод».

С 19.15 горожан ждет танцевальная программа под любимые песни.

На празднике работала красочная фото-зона.Фото: Константин МОГИЛИН

А в это время скульпторы превращали глыбы льда в произведения искусства.Фото: Константин МОГИЛИН