Рязанский сельчанин чуть не оставил соседнюю деревню без воды
Желание заработать на чужом добре привело к уголовному делу
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В Кораблинский отдел полиции обратился сотрудник администрации сельского поселения, в которое входит деревня Моловка – здесь с водонапорной башни украли металлические конструкции. На месте оказалось, что оборудование срезали при помощи газосварочной аппаратуры, сообщает пресс-служба рязанской полиции.
Выяснив у местных жителей, у кого в хозяйстве есть «газорезка», оперативники вышли 34-летнего жителя соседнего района. У него-то и обнаружили часть похищенного.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.