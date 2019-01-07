ХК «Рязань» одержал победу в первом матче 2019 года

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:58:14+03:00

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6 января хоккейная «Рязань» на своем льду принимала «Зауралье» из Кургана. Итоговый счет 1:0, как отмечает пресс-служба клуба, не отражает событийной насыщенности матча.

Оба главных тренера - Павел Десятков и Альберт Логинов - согласились, что игра была равной. При этом по острым моментам небольшой перевес был на стороне хозяев. Единственный гол случился в третьем периоде: защитник Олег Попов послал шайбу в угол от синей линии, а закрытый игроками голкипер гостей Евгений Ярославлев не сумел вовремя среагировать.

Его коллега Сергей Денисов отбил все 28 бросков, летевших в ворота «горожан», но и он мог не выручить, когда Иван Исаев, получивший пас из-за ворот, не сумел бросить из убойной позиции.

«Рязань» закрепилась на 12 месте турнирной таблицы ВХЛ и проведет следующий матч (тоже на льду ДС «Олимпийский») с «Челметом» из Челябинска.