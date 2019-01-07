2019-01-07T14:58:14+03:00
Спорт

ХК «Рязань» одержал победу в первом матче 2019 года

Голкипер Сергей Денисов смог оставить свои ворота «сухими»
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ХК "Рязань".Фото: ХК "Рязань".
Изменить размер текста:

6 января хоккейная «Рязань» на своем льду принимала «Зауралье» из Кургана. Итоговый счет 1:0, как отмечает пресс-служба клуба, не отражает событийной насыщенности матча.

Оба главных тренера - Павел Десятков и Альберт Логинов - согласились, что игра была равной. При этом по острым моментам небольшой перевес был на стороне хозяев. Единственный гол случился в третьем периоде: защитник Олег Попов послал шайбу в угол от синей линии, а закрытый игроками голкипер гостей Евгений Ярославлев не сумел вовремя среагировать.

Его коллега Сергей Денисов отбил все 28 бросков, летевших в ворота «горожан», но и он мог не выручить, когда Иван Исаев, получивший пас из-за ворот, не сумел бросить из убойной позиции.

«Рязань» закрепилась на 12 месте турнирной таблицы ВХЛ и проведет следующий матч (тоже на льду ДС «Олимпийский») с «Челметом» из Челябинска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детские пособия в Рязанской области будут выплачивать по новой схеме
В Рязани задержали сотрудника автосервиса, угнавшего машину клиента
В рязанский травмпункт обратились 300 человек за 4 дня
У жителя рязанской глубинки изъяли крупную партию марихуаны
За несколько часов в Рязанской области сгорели три бани
Рождественское послание Митрополита Рязанского и Михайловского Марка
Порыв трубопровода в Рязани будут устранять не раньше среды
После сообщения жильцов в рязанской многоэтажке закрыли наркопритон
Рязанский коллекционер получит грант в полмиллиона
Рязанские метеорологи предупреждают о резком снижении температуры
Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира
В центре Рязани на большом экране покажут сказку для детей и взрослых
На Рождество в Рязани устроят праздник с угощениями и ледяными скульптурами
Из-за выезда на встречку на рязанской дороге пострадали четыре человека
Подготовился: в доме рязанца обнаружили полтонны алкоголя
Рязанские дорожники переведены в режим повышенной готовности
В Рязани сбили пожилую москвичку
С начала года на рязанских дорогах произошло уже 4 ДТП с пешеходами – один человек погиб
Рязань выбрали Новогодней столицей России 2020 года
Минкульт Рязанской области объявил конкурс на лучшую рождественскую историю
Рязанцев предупреждают о резком снижении видимости на дорогах
Рязанка вынуждена была спасаться от вооруженного отверткой мужа
Фельдшера рязанской «скорой», пострадавшую в аварии, прооперируют бесплатно
На скользкой дороге в Рязанской области случилось серьезное ДТП с Opel и Hyundai
В Рязани ВАЗ-2115 на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку
Для Рязанской области выпущено метеопредупреждение