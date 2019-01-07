В рязанский травмпункт обратились 300 человек за 4 дня

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:00:50+03:00

40 из них – с травмами криминального характера

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С 1 по 4 января в травматологический центр при рязанской городской поликлинике №2 обратились около 300 человек. При этом порядка 40 пациентов - с травмами криминального характера, то есть полученными насильственным путем.

Как сообщает ГТРК «Ока» со слов заведующего центром Аркадия Киселева, большая часть людей пострадала, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего неприятности случались из-за гололеда или во время катания с горки.

Также отмечается, что в новогодние праздники 2019-го в травмпункте «необычайно тихо» - показатели примерно такие же, как и в обычные дни.