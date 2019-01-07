2019-01-07T12:52:38+03:00
Происшествия

В Рязани задержали сотрудника автосервиса, угнавшего машину клиента

На преступление парень пошел под действием спиртного
Константин МОГИЛИН
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В Рязани сотрудник автосервиса колесил по городу на чужом автомобиле, пока его не остановил экипаж ДПС. Инспекторы заметили, что легковушка двигалась странно: то резко прибавила скорость, то так же резко начала притормаживать.

- В беседе инспектор сразу же заметил признаки алкогольного опьянения у человека, находившегося за рулем. А затем выяснилось, что 24-летний житель Рыбновского района управляет чужим автомобилем, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как оказалось, парень работает в автосервисе, а транспортное средство принадлежит 29-летниму рязанцу. Машину владелец накануне оставил в мастерской для ремонта.

Еще стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон, причем прошлое преступление он также совершил под градусом и при схожих обстоятельствах.

Против рецидивиста возбудили уголовные дела об угоне и повторном грубом нарушении ПДД - пьяной езде.

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