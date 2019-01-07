Детские пособия в Рязанской области будут выплачивать по новой схеме

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:03:24+03:00

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В 2019 году детские пособия проиндексируют с 1 февраля, сообщает пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Произойдет это после того, как Правительство РФ утвердит соответствующий коэффициент индексации.

Его применят к трем видам выплат:

– eдинoвpeмeнным пocoбиям жeнщинaм, вcтaвшим нa учeт в paнниe cpoки бepeмeннocти;

– единoвpeмeнным пocoбиям пpи poждeнии peбeнкa;

– eжeмecячным пocoбиям пo уxoду зa peбeнкoм.

Пока же, то есть в январе, пособия выплатят в прежних размерах.

Кстати, с 1 июля региональное отделение ФСС войдет в пилотный проект «Прямые выплаты»: с этого момента детские пособия будут выплачивать напрямую из Фонда. Сейчас этим занимаются работодатели.