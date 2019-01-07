Детские пособия в Рязанской области будут выплачивать по новой схеме
В 2019 году детские пособия проиндексируют с 1 февраля, сообщает пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Произойдет это после того, как Правительство РФ утвердит соответствующий коэффициент индексации.
Его применят к трем видам выплат:
– eдинoвpeмeнным пocoбиям жeнщинaм, вcтaвшим нa учeт в paнниe cpoки бepeмeннocти;
– единoвpeмeнным пocoбиям пpи poждeнии peбeнкa;
– eжeмecячным пocoбиям пo уxoду зa peбeнкoм.
Пока же, то есть в январе, пособия выплатят в прежних размерах.
Кстати, с 1 июля региональное отделение ФСС войдет в пилотный проект «Прямые выплаты»: с этого момента детские пособия будут выплачивать напрямую из Фонда. Сейчас этим занимаются работодатели.