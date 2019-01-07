За несколько часов в Рязанской области сгорели три бани
Вечером 6 января и в ночь на 7-е в Рязанской области сгорели три бани. Это случилось в Клепиковском, Пронском и Путятинском районах.
В воскресенье в 19.23 вызов поступил из деревни Иванково. Там тушить пламя профессиональным пожарным помогали два члена добровольной пожарной дружины, однако саму постройку спасти не удалось
По одному расчету выезжали в село Октябрьское и деревню Александровские Выселки. Информация о возгораниях из этих населенных пунктах поступила почти одновременно – в 00.24 и 00.28. Первую баню областное ГУ МЧС отнесло к «поврежденным огнем», вторую – к уничтоженным.
К счастью, ни в одном из происшествий люди не пострадали.