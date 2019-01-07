Рождественское послание Митрополита Рязанского и Михайловского Марка

7 Янв. 2019 2019-01-07T03:58:18+03:00

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В Евангельском повествовании мы встречаем множество образов, трогающих наше сердце. И один из них – сияющая высоко в небесах Вифлеемская звезда.

Путь человечества ко Христу был путем скорбным и тернистым. Искушения и соблазны, грехи и падения сопровождали человечество на протяжении многотрудного восхождения.

Но мир ожидал своего Спасителя! Он предчувствовал свое избавление! И когда Христос пришел на землю, то сама природа возвестила людям о рождении в мир Спасителя. На темном небе зимней ночи воссияла великая Вифлеемская звезда! Ее яркий свет озарил человечеству путь ко Христу. Ее свет привел волхвов и пастухов к яслям Иисуса.

Образ волхвов – мудрецов с далекого Востока и простых пастухов – это образ всего человечества, всех людей, что пришли поклониться Спасителю мира.

С тех пор прошло две тысячи лет, но свет Вифлеемской звезды горит столь же ярко, как и в далеком прошлом.

И также освящает дорогу ищущим солнце правды. Свет изливается каждому по его мере. Одному – через Евангельское откровение, другому – через подвиг самопожертвования, милосердия и любви, третьему – через чудеса природы.

Увидев этот свет, одни оставляют все и идут к нему навстречу, другие замирают, останавливаются на полпути, а кто-то и вовсе отворачивается...

Дорогие братья и сестры! Свет Вифлеемской звезды горит для всех нас во все времена. Главное – не закрывайте глаз! Не отводите взгляда! И свет Вифлеемской звезды укажет вам в жизни верную дорогу.