2019-01-07T03:58:18+03:00
Общество

Рождественское послание Митрополита Рязанского и Михайловского Марка

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Евангельском повествовании мы встречаем множество образов, трогающих наше сердце. И один из них – сияющая высоко в небесах Вифлеемская звезда.

Путь человечества ко Христу был путем скорбным и тернистым. Искушения и соблазны, грехи и падения сопровождали человечество на протяжении многотрудного восхождения.

Но мир ожидал своего Спасителя! Он предчувствовал свое избавление! И когда Христос пришел на землю, то сама природа возвестила людям о рождении в мир Спасителя. На темном небе зимней ночи воссияла великая Вифлеемская звезда! Ее яркий свет озарил человечеству путь ко Христу. Ее свет привел волхвов и пастухов к яслям Иисуса.

Образ волхвов – мудрецов с далекого Востока и простых пастухов – это образ всего человечества, всех людей, что пришли поклониться Спасителю мира.

С тех пор прошло две тысячи лет, но свет Вифлеемской звезды горит столь же ярко, как и в далеком прошлом.

И также освящает дорогу ищущим солнце правды. Свет изливается каждому по его мере. Одному – через Евангельское откровение, другому – через подвиг самопожертвования, милосердия и любви, третьему – через чудеса природы.

Увидев этот свет, одни оставляют все и идут к нему навстречу, другие замирают, останавливаются на полпути, а кто-то и вовсе отворачивается...

Дорогие братья и сестры! Свет Вифлеемской звезды горит для всех нас во все времена. Главное – не закрывайте глаз! Не отводите взгляда! И свет Вифлеемской звезды укажет вам в жизни верную дорогу.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порыв трубопровода в Рязани будут устранять не раньше среды
После сообщения жильцов в рязанской многоэтажке закрыли наркопритон
Рязанский коллекционер получит грант в полмиллиона
Рязанские метеорологи предупреждают о резком снижении температуры
Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира
В центре Рязани на большом экране покажут сказку для детей и взрослых
На Рождество в Рязани устроят праздник с угощениями и ледяными скульптурами
Из-за выезда на встречку на рязанской дороге пострадали четыре человека
Подготовился: в доме рязанца обнаружили полтонны алкоголя
Рязанские дорожники переведены в режим повышенной готовности
В Рязани сбили пожилую москвичку
С начала года на рязанских дорогах произошло уже 4 ДТП с пешеходами – один человек погиб
Рязань выбрали Новогодней столицей России 2020 года
Минкульт Рязанской области объявил конкурс на лучшую рождественскую историю
Рязанцев предупреждают о резком снижении видимости на дорогах
Рязанка вынуждена была спасаться от вооруженного отверткой мужа
Фельдшера рязанской «скорой», пострадавшую в аварии, прооперируют бесплатно
На скользкой дороге в Рязанской области случилось серьезное ДТП с Opel и Hyundai
В Рязани ВАЗ-2115 на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку
Для Рязанской области выпущено метеопредупреждение