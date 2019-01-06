Порыв трубопровода в Рязани будут устранять не раньше среды

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:59:32+03:00

В праздники коммунальщики такую аварию ликвидировать не в силах

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Вечером в субботу, 5 января, в соцсетях появилась запись с фотографиями ручьев, бегущих по заснеженной дороге на окраине Рязани.

По информации пользователя, разместившего снимки, нежданное половодье случилось на улице Загородной около дома №3.

– Четвертый день уже течет в сторону Агропрома и в Соколовку. Источник где-то на детской площадке. Коммунальщики ничего лучшего, как огородить место бедствия и перегородить дорогу, не придумали. Говорят, работать некому, – написал пользователь соцсети.

На что администрация Рязани ответ дала уже на следующий день: ремонт будет. Правда… не раньше среды.

– Утечка на сетях водоснабжения. Ремонтировать будут 9 января, так как необходимо менять большой участок, – говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.