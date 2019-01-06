Рязанские метеорологи предупреждают о резком снижении температуры

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:22:54+03:00

Ночью по области до -24°С

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение от специалистов регионального филиала Гидрометцентра.

По информации синоптиков в понедельник, 7 января, ожидается резкое снижение среднесуточной температуры: по сравнению с воскресеньем сразу на 5-7 градусов.

Ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами туман. Ветер при этом будет северо-западный и западный, скорость 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -14…-19ºС, местами столбики термометров опустятся до -24°С. Днем воздух прогреется до -11…-16°С.

Внимание: на дорогах гололедица!