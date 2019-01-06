Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:51:46+03:00

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Оргкомитет молодежного чемпионата мира 2019 года определил лучших игроков завершившегося в Канаде турнира. Лучшим вратарем чемпионата стал голкипер сборной России Петр Кочетков. В матче за третье место он внес огромный вклад в победу нашей сборной над Швейцарией.

Кочетков провел на турнире пять матчей – отразил 93,5 процента бросков.

Напомним, что Петр Кочетков был командирован в хоккейный клуб «Рязань» клубом-партнером в КХЛ ХК «Сочи». В составе рязанцев он провел 12 матчей, отразив 93,1 процента бросков.

Стоит признать, что после успеха на международной арене, шансов увидеть Петра Кочеткова снова на рязанском льду у болельщиков немного. Кстати, 6 января «горожане» проведут свой первый матч в новом году. Игра пройдет в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 17.00.