2019-01-06T13:51:46+03:00
Спорт

Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

В составе сборной России он выиграл бронзовые медали турнира
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оргкомитет молодежного чемпионата мира 2019 года определил лучших игроков завершившегося в Канаде турнира. Лучшим вратарем чемпионата стал голкипер сборной России Петр Кочетков. В матче за третье место он внес огромный вклад в победу нашей сборной над Швейцарией.

Кочетков провел на турнире пять матчей – отразил 93,5 процента бросков.

Напомним, что Петр Кочетков был командирован в хоккейный клуб «Рязань» клубом-партнером в КХЛ ХК «Сочи». В составе рязанцев он провел 12 матчей, отразив 93,1 процента бросков.

Стоит признать, что после успеха на международной арене, шансов увидеть Петра Кочеткова снова на рязанском льду у болельщиков немного. Кстати, 6 января «горожане» проведут свой первый матч в новом году. Игра пройдет в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 17.00.

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб «Рязань»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский коллекционер получит грант в полмиллиона
Рязанские метеорологи предупреждают о резком снижении температуры
В центре Рязани на большом экране покажут сказку для детей и взрослых
На Рождество в Рязани устроят праздник с угощениями и ледяными скульптурами
Из-за выезда на встречку на рязанской дороге пострадали четыре человека
Подготовился: в доме рязанца обнаружили полтонны алкоголя
Рязанские дорожники переведены в режим повышенной готовности
В Рязани сбили пожилую москвичку
С начала года на рязанских дорогах произошло уже 4 ДТП с пешеходами – один человек погиб
Рязань выбрали Новогодней столицей России 2020 года
Минкульт Рязанской области объявил конкурс на лучшую рождественскую историю
Рязанцев предупреждают о резком снижении видимости на дорогах
Рязанка вынуждена была спасаться от вооруженного отверткой мужа
Фельдшера рязанской «скорой», пострадавшую в аварии, прооперируют бесплатно
На скользкой дороге в Рязанской области случилось серьезное ДТП с Opel и Hyundai
В Рязани ВАЗ-2115 на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку
Для Рязанской области выпущено метеопредупреждение