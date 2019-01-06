Рязанский коллекционер получит грант в полмиллиона

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:18:32+03:00

Деньги нужны на оборудование – само помещение под новый музей уже готово

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Касимовский краевед Игорь Скрипай готовится к открытию музея необычных коллекций – экспозиции планируют представить на суд публики уже весной. А недавно в гостях у касимовца побывала съемочная группа ГТРК «Ока».

Игорь Скрипай страстный коллекционер. Так, он собрал самую большую в стране коллекцию брошей с изображением бабочек и стрекоз – их уже более 3 тысяч. Еще одна коллекция – машинки тех марок, что сняты в любимых советских фильмах. Отдельная тема – геология. Благодаря любви к ней собраны минералы, окаменелости и значки с вкраплениями натуральных камней, которые делали лишь на Урале и в Прибалтийских странах.

Вот эти-то значки Игорь Скрипай сейчас и оформляет в планшеты – для будущей экспозиции в музее необычных коллекций. Помещение активисты отремонтировали сами, а на оборудование, витрины и планшеты пойдет федеральный грант в полмиллиона рублей.

Кстати, в Касимовском районе почти два десятка коллекционеров и именно их собрания наполнят будущий музей: экспозиции здесь будут сменными и каждый сможет показать свои сокровища.