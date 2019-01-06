2019-01-06T18:35:01+03:00
Происшествия

После сообщения жильцов в рязанской многоэтажке закрыли наркопритон

Держал заведение 27-летний мужчина
Мария БЛИНОВА
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Жильцы домов на улице Гоголя сообщили в полицию Рязани, что около одной из многоэтажек часто появляются подозрительные молодые люди – из подъезда они выходят в странном состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

Оперативники выяснили, что 27-летний жилец дома в своей квартире организовал притон для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. На месте полицейские обнаружили соответствующий инвентарь с остатками наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает помочь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сообщить о подозрительных фактах можно в Дежурную часть по телефону 8 (4912) 27-08-60 или на «горячую линию» Управления по контролю за оборотом наркотиков 8 (4912) 29-72-20 или по телефону 02 (102/112 для мобильных операторов).

По каждому сообщению будет проведена проверка.

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