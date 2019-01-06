2019-01-06T13:19:00+03:00
Общество

В центре Рязани на большом экране покажут сказку для детей и взрослых

Этот 3d-фильм можно смотреть без специальных очков
Мария БЛИНОВА
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7 января в центре Рязани пройдет большой фестиваль «Встретимся на Рождество!». Его организаторы, помимо массы других развлечений, обещают и кинопоказ. Стало известно, что именно рязанцы увидят на огромном мониторе, установленном на улице – фильм «Тайна Снежной королевы».

Картину три года назад сняла Наталья Бондарчук и это первый отечественный фильм, созданный с использованием 3d-технологии, который можно смотреть без специальных очков.

Кино снимали в Германии, Австрии и Финляндии, бюджет – около 5 млн. $. В фильме снялись Анна Снаткина, Дмитрий Харатьян, Антон Арзамасцев, Карл Маркович, Игорь Петренко, Александр Леньков, Иван Бурляев, Василий Лановой и другие.

– Перед зрителями в объемной, трехмерной проекции проходят всполохи северного сияния, падает пушистый снег…Руки сами тянутся его потрогать. Дети таким спецэффектам рады безумно. Как и взрослые, – говорится в сообщении организаторов.

Начало кинопоказа в 15.20. Напомним, фестиваль начнется в два часа дня и продлится до вечера.

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