2019-01-06T13:24:18+03:00
Общество

На Рождество в Рязани устроят праздник с угощениями и ледяными скульптурами

Завершится торжество танцевальной программой
Мария БЛИНОВА
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7 января в центре Рязани пройдет большой фестиваль «Встретимся на Рождество!». Праздник, организованный региональным правительством, проведут на Лыбедском бульваре – около елки рядом с ГК «Старый город».

С 14.00 гостей ждут «Гастрономические сюрпризы»: блюда Рязанского края представят рестораны «Буфетъ», «Графин», «Зерно», «Старгород» и «Римские каникулы». Рязанцы попробуют курник и калинник, блинчики со сладкими соусами, ремесленный сыр на гриле, жаркое с курицей и репой, пряные горячие лимонады и глинтвейн.

С 15.20 в рамках программы «Доброе кино» начнется показ любимого отечественного кино и мультфильмов. Напомним, в кинотеатре на свежем воздухе рязанцев ждет картина «Тайна Снежной королевы» – 3d-фильм можно смотреть без специальных очков.

Одновременно здесь же пройдет викторина, после которой запустят «Калейдоскоп рождественских историй».

В 17.30 начнется конкурс «Поем вместе!», а в шесть вечера всех приглашают на «Рождественский хоровод».

Кроме этого, прямо на площадке в течение дня будут создавать ледяные скульптуры, посвященные Рождеству. Презентация готовых изделий запланирована на 19.00.

С 19.15 горожан ждет танцевальная программа под любимые песни.

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