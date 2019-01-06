Из-за выезда на встречку на рязанской дороге пострадали четыре человека

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:24:46+03:00

Но обошлось без серьезных травм

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В субботу, 5 января, около 12.20 в Касимовском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 198 км дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород.

По предварительным данным автомобиль KIA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшей навстречу легковушкой Nissan. В результате обоим водителям и двум пассажирам, ехавшим с ними, понадобилась помощь медиков.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 2 ДТП в которых 5 человек травмированы. В регионе случилось 24 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 7359 нарушений ПДД, задержали 6 пьяных водителей.