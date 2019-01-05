Рязанские дорожники переведены в режим повышенной готовности

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:16:10+03:00

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В субботу, 5 января, федеральное учреждение, управляющее трассой Москва-Волгоград, сообщило об усилении бригад в четырех регионах страны.

– По данным Гидрометцентра и информации со спутниковых метеосистем, установленных вдоль дорог, 5 января в Волгоградской области и на севере Ростовской области ожидается снегопад с сильной низовой метелью. В Рязанской и Тамбовской областях также возможны снег, туман и изморозь, – говорится в сообщении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В итоге все подрядчики, обслуживающие дороги в этих регионах, переведены в режим повышенной готовности. Для работы на рязанском участке выведено 14 единиц техники.

Напомним, что это ведомство обслуживает в Рязанской области почти 240 км проезжей части: около 160 км трассы Р-22 «Каспий» и порядка 80 км дороги 1Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

Кстати, к лету ФКУ Упрдор Москва-Волгоград возьмет в оперативное управление еще одну рязанскую дорогу.