2019-01-05T18:27:55+03:00
Происшествия

Подготовился: в доме рязанца обнаружили полтонны алкоголя

Бутыли изъяты, торговля прекращена
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В Михайлове и Кораблине местные полицейские изъяли более полутонны спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.

В городе Кораблино оперативники выявили крупную точку незаконной торговли спиртным: прямо в доме 54-летнего мужчины они нашли 470 литров спиртосодержащей жидкости. Алкоголь изъят, составлен протокол об административном правонарушении.

А вот в Михайлове местную жительницу поймали за продажей спирта уже второй раз. Однажды в отношении 65-летней женщины уже составили протокол, однако это ее не остановило – недавно полицейский узнал, что торговля продолжается.

Теперь ей грозит уголовная ответственность: возбуждено уголовное дело, возможное наказание – штраф от 50 до 80 тысяч рублей.

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