В Рязани сбили пожилую москвичку

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:03:29+03:00

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В пятницу, 4 января, около 18.30 в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около д. 3 стр.1 на Михайловском шоссе. 46-летний рязанец на автомобиле «Лада Веста» ехал в сторону Московского шоссе и сбил 69-летнюю жительницу Московской области. По предварительным данным женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате пенсионерка обращалась за помощью медиков.

Напомним, что с 1 по 4 января в области произошло уже четыре ДТП с пешеходами. Один человек погиб. ГИБДД тем временем призывает пользоваться спецэлементами.

Кроме этого ДТП аварий с пострадавшими за минувшие сутки не было. В регионе произошло 33 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 385 нарушений правил дорожного движения, задержали пять пьяных водителей.