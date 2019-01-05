2019-01-05T14:07:24+03:00
Происшествия

С начала года на рязанских дорогах произошло уже 4 ДТП с пешеходами – один человек погиб

ГИБДД призывает пользоваться световозвращающими элементами
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В ночь на субботу, 5 января, в Михайловском районе произошло ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась около 1 часа ночи на 214 км дороги Р-22 «Каспий». 27-летний мужчина на автомобиле «МАЗ» ехал со стороны Скопина в направлении столицы и сбил 29-летнего пешехода. Последний с травмами отправлен в больницу.

За первые четыре дня нового года в регионе произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб и четверо, в том числе трое детей, получили травмы.

– Один из способов защитить себя на дороге в темное время суток – это световозвращающие элементы. Действуют они очень просто: свет фар, попадая на специальную поверхность, преломляется и почти полностью отражается обратно в сторону автомобиля, – напоминают в ГИБДД. – В итоге такие элементы позволяют увидеть пешехода при ближнем свете фар со 150 метров, а при дальнем – с 300-400 метров. Без спецэлементов водитель видит пешехода на расстоянии не более 30-50 метров.

По данным научных исследований световозвращающие элементы снижают риск наезда на пешехода в 6,5 раз.

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