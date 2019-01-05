Рязань выбрали Новогодней столицей России 2020 года

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:14:51+03:00

А это значит, что город ждут большие преобразования

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Днем в субботу, 5 января, губернатор Николай Любимов на своей странице ВКонтакте объявил, что уже 7 января Рязань официально станет Новогодней столицей России 2020 года.

– Это большая ответственность и огромная радость! Почетное звание мы получаем заслуженно. Конкурсная комиссия оценила наш опыт проведения массовых гуляний, уровень развития инфраструктуры, турпоток в область, который уже вырос вдвое и продолжает увеличиваться. Рязань притягивает и всегда радушно встречает своих гостей! Впереди у нас еще много проектов, но уже сейчас приглашаем всех в новогоднюю #Рязань2020! – написал глава региона.

Напомним, что для встречи 2019 года Новогодней столицей была выбрана Тула – именно здесь 7 числа специальный символ торжественно передадут представителям Рязани.

К слову, почетной миссией оружейная столица России воспользовалась в полной мере: по информации наших коллег из «КП»-Тула», украшенный облцентр в праздники посетило множество туристов, в том числе знаменитости, а местный новогодний фестиваль в итоге вошел в пятерку лучших в стране.