Минкульт Рязанской области объявил конкурс на лучшую рождественскую историю
Министерство культуры и туризма Рязанской области объявило конкурс на лучшую рождественскую историю. Свои работы можно присылать по нескольким адресам до 12.00 воскресенья, 6 января:
– на электронную почту xmasstory@mail.ru;
– личным сообщением в группу Вконтакте «Культура и туризм Рязанской области».
Самые интересные истории организаторы обещают опубликовать на сайте vezdekultura.ru под баннером «Конкурс рождественских историй» и ВКонтакте.
Лучшую историю определит компетентное жюри, а ее автора наградят на празднике, который пройдет 7 января на Лыбедском бульваре. Здесь же победитель сможет представить свою историю лично вместе с известными деятелями культуры Рязанской области.