2019-01-05T11:36:31+03:00
Звезды

Минкульт Рязанской области объявил конкурс на лучшую рождественскую историю

Итоги подведут 7 января
Мария БЛИНОВА
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Министерство культуры и туризма Рязанской области объявило конкурс на лучшую рождественскую историю. Свои работы можно присылать по нескольким адресам до 12.00 воскресенья, 6 января:

– на электронную почту xmasstory@mail.ru;

– личным сообщением в группу Вконтакте «Культура и туризм Рязанской области».

Самые интересные истории организаторы обещают опубликовать на сайте vezdekultura.ru под баннером «Конкурс рождественских историй» и ВКонтакте.

Лучшую историю определит компетентное жюри, а ее автора наградят на празднике, который пройдет 7 января на Лыбедском бульваре. Здесь же победитель сможет представить свою историю лично вместе с известными деятелями культуры Рязанской области.

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