Рязанцев предупреждают о резком снижении видимости на дорогах
Туман ожидают местами
Изменить размер текста:
Утром в субботу, 5 января, Главное Управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на региональный филиал Гидрометцентра опубликовало метеопредупреждение.
По информации синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток на территории Рязанской области местами туман – видимость упадет до 200-500 метров. При снижении видимости резко увеличивается вероятность ДТП, потому водителям нужно быть предельно внимательными и избегать лишних перестроений, обгонов и других маневров.
Внимание: на дорогах гололедица!