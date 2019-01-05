Рязанцев предупреждают о резком снижении видимости на дорогах

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:27:50+03:00

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Утром в субботу, 5 января, Главное Управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на региональный филиал Гидрометцентра опубликовало метеопредупреждение.

По информации синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток на территории Рязанской области местами туман – видимость упадет до 200-500 метров. При снижении видимости резко увеличивается вероятность ДТП, потому водителям нужно быть предельно внимательными и избегать лишних перестроений, обгонов и других маневров.

Внимание: на дорогах гололедица!