2019-01-04T17:59:31+03:00
Происшествия

Рязанка вынуждена была спасаться от вооруженного отверткой мужа

Полиция отреагировала на сообщение об угрозе убийством
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Новомичуринск полицейские утихомирили 44-летнего пьяного мужчину, который пригрозил убийством своей супруге, возмутившейся его состоянием. Оружием могла послужить отвертка, оказавшаяся у него под рукой.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина восприняла угрозу как реальную, а потому поспешила скрыться от спутника жизни и позвонить в полицию. Появление людей в форме подействовало на буяна успокаивающе.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, которая предусматривает наказание от обязательных работ до лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фельдшера рязанской «скорой», пострадавшую в аварии, прооперируют бесплатно
На скользкой дороге в Рязанской области случилось серьезное ДТП с Opel и Hyundai
В Рязани ВАЗ-2115 на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку
Для Рязанской области выпущено метеопредупреждение
В рязанской Песочне до вечера снизили подачу тепла
Рязанская епархия: «Когда сказать нечего, остается лишь злословить»
ДТП в новогоднюю ночь: в Рязани пострадала 11-летняя девочка
В Рязани на Народном бульваре накрыли наркопритон
1 января на улице Есенина в Рязани на подростка напали трое неизвестных
На трассе Рязань – Ряжск произошло смертельное ДТП
Установлена личность рязанца, «заминировавшего» Дом культуры в рязанском поселке
Пьяный водитель на Kia сбил двух школьниц в рязанском поселке
ДТП на платном рязанском путепроводе парализовало движение
Рязанец чуть не вышиб себе глаз, открывая шампанское
Губернатор Николай Любимов: Рязанская область готова поставлять в КНР экологически чистые продукты
Болельщики ХК «Рязань» определили лучшего игрока в декабре
В Рязанской области пропал молодой человек
Рязань простилась со Львом Башмаковым
На обновленной лыжной трассе Рязани прошла «Вечерняя новогодняя лыжня»
В Рязани новогодним утром сгорела баня
Жителей Рязанской области всю неделю ждет снежная погода
Рязанские полицейские поймали налетчиков, обокравших 77-летнюю пенсионерку
В новогоднюю ночь в Рязанской области сгорела баня
Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков в составе молодежной сборной России победил канадцев