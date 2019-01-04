Рязанка вынуждена была спасаться от вооруженного отверткой мужа

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:59:31+03:00

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В городе Новомичуринск полицейские утихомирили 44-летнего пьяного мужчину, который пригрозил убийством своей супруге, возмутившейся его состоянием. Оружием могла послужить отвертка, оказавшаяся у него под рукой.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина восприняла угрозу как реальную, а потому поспешила скрыться от спутника жизни и позвонить в полицию. Появление людей в форме подействовало на буяна успокаивающе.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, которая предусматривает наказание от обязательных работ до лишения свободы.