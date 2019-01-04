2019-01-04T16:48:01+03:00
Происшествия

Фельдшера рязанской «скорой», пострадавшую в аварии, прооперируют бесплатно

Ей назначили остеосинтез бедренной кости
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: instagram.com/rzn_life/Фото: instagram.com/rzn_life/
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4 января в Рязани специалисты областного травмцентра осмотрели фельдшера, которая пострадала в ДТП в поселке Шилово.

- Женщина получила сочетанную травму и переломы, а также ушибы. Большинство из этих повреждений лечатся консервативно, - сообщает пресс-служба областного минздрава.

В частности, пострадавшей назначили остеосинтез бедренной кости. Эта операция помогает сразу поставить пациентов на ноги.

Отдельно минздрав подчеркивает, что лечение проведут на средства обязательного медстрахования, то есть в дополнительном сборе средств необходимости не было.

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