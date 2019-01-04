На скользкой дороге в Рязанской области случилось серьезное ДТП с Opel и Hyundai

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:10:34+03:00

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3 января в Пронском районе столкнулись Opel Corsa и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали два человека.

Авария случилась в 16.00 на 43 километре трассы, соединяющей Рязань, Пронск и Скопин. По предварительным данным, спровоцировала ее 26-летняя девушка, которая была за рулем Opel: она не справилась с управлением на скользкой заснеженной дороге.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, саму девушку и ее 56-летнюю пассажирку госпитализировали. 29-летний скопинец, управлявший Hyundai, по всей видимости, не пострадал.

Всего за сутки в четырех ДТП различные травмы получили 5 человек. 13 водителей задержаны в состоянии опьянения.