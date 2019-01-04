В Рязани ВАЗ-2115 на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку
По предварительной информации, она шла на «зеленый»
Фото: 62.мвд.рф
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3 января в Рязани ВАЗ-2115 сбил 16-летнюю девочку. По предварительной информации, она шла по пешеходному переходу возле остановки «Улица Новоселов, 54» на зеленый сигнал светофора.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел в 20.50. Наезд совершил 36-летиний житель Рязанской области, ехавший в сторону улицы Шереметьевской.
Пострадавшую доставляли в больницу.
Фото: 62.мвд.рф