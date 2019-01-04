Для Рязанской области выпущено метеопредупреждение
Видимость из-за тумана местами снизится до 200 метров
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4 января региональное управление МЧС со ссылкой на местный филиал Гидрометцентра опубликовало метеопредупреждение для Рязанской области. В сообщении от 9.25 говорится об ожидающихся «в ближайший час» неблагоприятных погодных явлениях.
В частности, до конца суток и ночью 5 января прогнозируется изморось, налипание мокрого снега и туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах – гололедица.