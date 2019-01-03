ДТП в новогоднюю ночь: в Рязани пострадала 11-летняя девочка

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:07:29+03:00

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1 января в 1.35 на Восточной окружной дороге Рязани произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Установлено, что 25-летняя жительница областного центра выезжая со второстепенной дороги на автомобиле Lada Kalina не уступила иномарке Kia Rio. Вторым автомобилем управляла 19-летняя рязанка. Произошло столкновение.

В результате аварии травмы получила 11-летняя пассажирка Lada Kalina. Ее доставили в больницу.

Всего за первые два дня нового года в регионе зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 15 получили травмы. Также зарегистрировано 34 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 28 нетрезвых водителей.