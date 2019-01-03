В Рязани на Народном бульваре накрыли наркопритон
Рязанские полицейские накрыли наркопритон, который располагался в одном из домов на Народном бульваре в Рязани. Сведения о том, что в квартире расположен притон сотрудники управления по борьбе с наркотиками получили от информаторов.
В ходе проверки версия подтвердилась. 18-летний рязанец действительно организован в своей квартире притон. Обнаружены предметы, используемые для приготовления наркотиков, со следами последних. Кстати, ранее 18-летний хозяин квартиры уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.
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