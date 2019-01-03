2019-01-03T14:47:30+03:00
Происшествия

1 января на улице Есенина в Рязани на подростка напали трое неизвестных

Полиция проводит проверку по факту избиения 15-летнего рязанца
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 2 января, в отделении полиции по Советскому району Рязани поступило заявление об избиение на улице Есенина в Рязани 15-летнего подростка. Инцидент произошел днем ранее – 1 января.

Заявление принесла 47-летняя жительница Рязани. Она сообщила, что трое неизвестных парней несколько раз ударили ее сына в лицо, а затем скрылись. Травмы различной степени тяжести были зафиксированы в травмпункте.

В настоящее время стражи правопорядка проводят проверку, устанавливаются личности нападавших.

Полиция призывает злоумышленников явиться с повинной – только в этом случае у ребят появится возможность избежать уголовной ответственности. Если, конечно, будет достигнуто примирение сторон.

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