2019-01-03T13:51:43+03:00
Происшествия

На трассе Рязань – Ряжск произошло смертельное ДТП

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В ночь с 1 на 2 января на дороге РязаньРяжск возле села Соболево Старожиловского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ семейства Samara-2 вылетел с дороги, врезался в фонарный столб и перевернулся.

Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте». Там же опубликованы фотографии с места происшествия.

Очевидцы сообщили, что спасатели долго не могли извлечь тело водителя из искореженного автомобиля. От полученных травм он скончался.

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