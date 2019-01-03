На трассе Рязань – Ряжск произошло смертельное ДТП
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб
Фото: соцсети.
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В ночь с 1 на 2 января на дороге Рязань – Ряжск возле села Соболево Старожиловского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ семейства Samara-2 вылетел с дороги, врезался в фонарный столб и перевернулся.
Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте». Там же опубликованы фотографии с места происшествия.
Очевидцы сообщили, что спасатели долго не могли извлечь тело водителя из искореженного автомобиля. От полученных травм он скончался.
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