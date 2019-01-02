ДТП на платном рязанском путепроводе парализовало движение

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:38:19+03:00

В аварию на мосту попали три автомобиля, объезда поблизости нет

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На платном путепроводе в Дашково-Песочне произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Движение по нему было парализовано. Об этом сообщило сообщество «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети ВКонтакте.

Платный путепровод фактически является самым популярным среди автолюбителей, желающих попасть из густонаселенного района Рязани за пределы областного центра, а также в Соколовку.

Напомним, что ближайшего бесплатного проезда над железнодорожными путями не имеется, несмотря на многочисленные обращения автомобилистов. Путепровод в районе железнодорожного переезда на 208 километре (между поселком Соколовка и Дашково-Песочней) стал первым в России платным сооружением такого рода. По соглашению с региональным правительством и администрацией Рязани, путепровод перейдет в муниципальную собственность после 20 лет эксплуатации.