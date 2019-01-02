Рязанец чуть не вышиб себе глаз, открывая шампанское

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

С 31 декабря по утро 2 января в пункт оказания неотложной офтальмологической помощи больницы им. Семашко обратилось более ста человек, из них двадцать один ребенок.

Отдельно можно выделить 16 травм, характерных для празднования Нового года. При этом рязанцы получили 11 контузий глаза, одна из которых — пробкой от шампанского. Дважды травмы были получены в результате неправильного обращения с петардами.

Ни у одного из пациентов не было необходимости в госпитализации в офтальмологический стационар — констатирует страница клиники в социальной сети «Вконтакте».