Губернатор Николай Любимов: Рязанская область готова поставлять в КНР экологически чистые продукты
Рязанская область готова поставлять в КНР, которую считает своим стратегическим партнером, экологически чистые продукты питания, сообщил РИА Новости губернатор Николай Любимов.
- У Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам. Одной из наиболее перспективных тем представляется поставка в КНР высококачественных продуктов питания рязанского производства: муки, круп, хлебобулочных изделий, шоколада и шоколадных конфет, продукции глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, - заявил Николай Любимов.
Глава региона констатировал, что есть более десяти экспортно-ориентированных предприятий такого профиля, готовых поставлять свою вкусную экологически чистую продукцию в Китай.