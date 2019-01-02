2019-01-02T12:01:37+03:00
Общество

Губернатор Николай Любимов: Рязанская область готова поставлять в КНР экологически чистые продукты

Это, в частности, шоколадные конфеты, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия
Иван АНТОНОВ
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В Рязанской области делают вкусные шоколадные конфеты.В Рязанской области делают вкусные шоколадные конфеты.Фото: Павел АВЕРИН
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Рязанская область готова поставлять в КНР, которую считает своим стратегическим партнером, экологически чистые продукты питания, сообщил РИА Новости губернатор Николай Любимов.

- У Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам. Одной из наиболее перспективных тем представляется поставка в КНР высококачественных продуктов питания рязанского производства: муки, круп, хлебобулочных изделий, шоколада и шоколадных конфет, продукции глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, - заявил Николай Любимов.

Глава региона констатировал, что есть более десяти экспортно-ориентированных предприятий такого профиля, готовых поставлять свою вкусную экологически чистую продукцию в Китай.

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