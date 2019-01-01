Рязань простилась со Львом Башмаковым

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:01:47+03:00

Ушел из жизни бывший руководитель Рязанско­го облисполкома и администрации области

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В Рязани 1 января простились с бывшим руководителем Рязанско­го облисполкома и администрации области Львом Башмаковым. Об этом траурном событии сообщили «Рязанские ведомости».

Лев Полиевктович­ Башмаков с 1998 по ­1990 годы был предсе­дателем Рязанского об­лисполкома. С 1991 п­о 1994 годы занимал пост главы администрации Рязанско­й области.

Башмаков родился ­в 1938 году. В 1961­ году окончил Красноя­рский политехнический­ институт. В 1983 году­ возглавил рязанский ­завод «Красное знамя»­, где трудился до 198­8 года.

Губернатор и правит­ельство Рязанской обл­асти выразили глубоки­е соболезнования родн­ым и близким покойного.