Рязань простилась со Львом Башмаковым
Ушел из жизни бывший руководитель Рязанского облисполкома и администрации области
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В Рязани 1 января простились с бывшим руководителем Рязанского облисполкома и администрации области Львом Башмаковым. Об этом траурном событии сообщили «Рязанские ведомости».
Лев Полиевктович Башмаков с 1998 по 1990 годы был председателем Рязанского облисполкома. С 1991 по 1994 годы занимал пост главы администрации Рязанской области.
Башмаков родился в 1938 году. В 1961 году окончил Красноярский политехнический институт. В 1983 году возглавил рязанский завод «Красное знамя», где трудился до 1988 года.
Губернатор и правительство Рязанской области выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.