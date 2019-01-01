На обновленной лыжной трассе Рязани прошла «Вечерняя новогодняя лыжня»
В ней приняли участие более 170 лыжников из Рязанской области, Москвы и Подмосковья
Дед Мороз на старте. Фото: Александр Кащеев
Изменить размер текста:
Более 170 спортсменов из Рязани и области, а также Москвы и подмосковного Зарайска вышли на старт открытого первенства Рязани по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка» в Мемориальном парке. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».
Старты в тринадцати возрастных категориях прошли на обновленной лыжной трассе. Старт первым участникам состязания дал Дед Мороз. Среди самых юных лыжников победили Анастасия Монастырева и Борис Суровин. Среди женщин 1998 года рождения и старше — Мария Селиверстова, а Игорь Маслов среди мужчин старше пятидесяти лет.
Все результаты здесь.