На обновленной лыжной трассе Рязани прошла «Вечерняя новогодняя лыжня»

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:44:31+03:00

В ней приняли участие более 170 лыжников из Рязанской области, Москвы и Подмосковья

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Более 170 спортсменов из Рязани и области, а также Москвы и подмосковного Зарайска вышли на старт открытого первенства Рязани по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка» в Мемориальном парке. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Старты в тринадцати возрастных категориях прошли на обновленной лыжной трассе. Старт первым участникам состязания дал Дед Мороз. Среди самых юных лыжников победили Анастасия Монастырева и Борис Суровин. Среди женщин 1998 года рождения и старше — Мария Селиверстова, а Игорь Маслов среди мужчин старше пятидесяти лет.

Все результаты здесь.