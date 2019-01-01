В Рязани новогодним утром сгорела баня

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:08:25+03:00

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1 января в 7 часов 16 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. Горела деревянная баня размером 3х3 метра с мягкой кровлей. На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Огнем баня уничтожена. В отличие от подобного ЧП, случившегося за несколько часов до этого в Сасовсоком районе, есть пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Информация предоставлена пресс-службой главного управления МЧС России по Рязанской области.