2019-01-01T17:08:25+03:00
Происшествия

В Рязани новогодним утром сгорела баня

На пожаре пострадал мужчина
Иван АНТОНОВ
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1 января в 7 часов 16 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. Горела деревянная баня размером 3х3 метра с мягкой кровлей. На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Огнем баня уничтожена. В отличие от подобного ЧП, случившегося за несколько часов до этого в Сасовсоком районе, есть пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Информация предоставлена пресс-службой главного управления МЧС России по Рязанской области.

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