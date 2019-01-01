Жителей Рязанской области всю неделю ждет снежная погода

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:26:21+03:00

При этом похолодает, но не сильно — для отдыха на природе это не станет помехой

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На сайте Гидрометцентра РФ опубликован прогноз погоды на праздничную нерабочую неделю.

Во вторник и среду, 2 и 3 января, в Рязани прогнозируется снегопад, столбики термометров покажут -4 °C. В четверг потеплеет на один градус, также возможен небольшой снег. Примерно такая же погода, по мнению синоптиков, ожидается и в пятницу, 4 января.

Начиная с субботы, 5 января, в регион придет похолодание. Но при этом столбики термометров резко не опустятся, лишь до отметки в -5 °C. А в воскресенье и понедельник похолодает уже заметно, но не до крепких морозов, до -10 °C и -11 °C.