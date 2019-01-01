В новогоднюю ночь в Рязанской области сгорела баня
Пострадавших среди парильщиков не оказалось
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1 января в 2 часа 20 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Гавриловское Сасовского района. Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по Рязанской области.
Горела деревянная баня с мягкой кровлей. На пожар выехали два пожарных автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы. К сожалению, баню отстоять от огня не удалось, она сгорела. К радости, на пожаре в новогоднюю ночь никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.