В новогоднюю ночь в Рязанской области сгорела баня

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:35:32+03:00

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1 января в 2 часа 20 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Гавриловское Сасовского района. Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по Рязанской области.

Горела деревянная баня с мягкой кровлей. На пожар выехали два пожарных автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы. К сожалению, баню отстоять от огня не удалось, она сгорела. К радости, на пожаре в новогоднюю ночь никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.