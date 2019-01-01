Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков в составе молодежной сборной России победил канадцев

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:49:34+03:00

Именно надежная игра голкипера во многом позволила впервые обыграть родоначальников хоккея и занять первое место в группе

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В новогоднюю ночь молодежная сборная России по хоккею преподнесла настоящий подарок. Играя на чемпионате мира в Канаде с родоначальниками хоккея, в принципиальном матче одержала победу 2:1.

Самых теплых слов заслужил вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков, защищавший ворота национальной команды. Не смотря на то, что уже в дебюте матча хозяева льда забили быстрый гол (Коди Гласс), Кочетков не «поплыл», а сконцентрировано провел все 60 минут игрового времени. Правда, вскоре Григорий Денисенко счет сравнял, но…

По крайней мере дважды воспитанник пензенского хоккея становился гарантом неприкосновенности оборонительных редутов. Сначала это случилось в середине матча, когда канадцы полностью доминировали. А уже говорить о том, что же творилось перед воротами Кочеткова, когда россияне получили два удаления кряду, вообще не имеет смысла без хвалебных эпитетов в его адрес. Скажем просто — он выстоял.

Еще Кочетков фактически украл гол у Максима Комтуа. Капитан «кленовых листьев» дважды удалялся за участие в потасовках, причем однажды — за «рыбку». Фортуна — дама капризная, и не любит, когда победы хотят любой ценой. Поэтому, наверное, часто отворачивалась от канадцев в этом противостоянии, которые впервые в новейшей истории МЧМ проиграли россиянам. Самый юный игрок сборной России, 17-летний Василий Подколзин скажет так:

- Этот матч по характеру был войной.

В ¼ финала 3 января сборная России сыграет против Словакии. Начало в 6.30 мск.

Болельщик ХК «Рязань» Дмитрий Марченко:

-Лучше бы сегодня проиграть с таким с счетом...в воспитательных целях)))