Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Новым годом

31 Дек. 20:32 2018-12-31T20:39:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в понедельник, 31 декабря, опубликовал на своей страничке в социальной сети «вКонтакте» новогоднее видеопоздравление:

- Современные вызовы закалили нас. Сделали сильнее. Четко обозначили приоритеты – Родина, мир, семья! Мы учимся ценить и беречь то, что имеем, что по-настоящему дорого. Нас объединяют одни цели – стремление приносить пользу своей стране, своему народу, своему региону. А эффективный труд каждого из нас – это вклад в общий успех и победы России.

Дорогие рязанцы, я благодарю Вас за хорошую работу, за неравнодушие, за активное участие в жизни региона. За поддержку, доверие и понимание!

Приближается новый 2019 год. Мы встречаем его с уверенностью в завтрашнем дне. С готовностью сделать все, чтобы воплотить наши мечты и планы в реальность. Ведь только от нас с Вами зависит будущее Рязанской области. Будущее наших детей и внуков!

Давайте, пожелаем друг другу успехов, благополучия, любви и счастья!

С праздником Вас, с Новым годом!