2018-12-31T14:58:38+03:00
Спорт

Рязанский этап RDS GP сохранил свое место в календаре 2019 года

Российская дрифт серия вновь приедет на АСК «Атрон»
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Фото: архив "КП"-Рязань.Фото: архив "КП"-Рязань.
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В воскресенье, 30 декабря, пресс-служба Российской дрифт серии (RDS) сообщила, что один из этапов гран-при в 2019 году вновь состоится на рязанском автоспортивном комплексе «Атрон».

Сезон 2019 года начнется 2-4 мая в Москве, а 24-26 мая в рамках второго этапа RDS GP лучшие дрифт-пилоты страны приедут в Рязань (вход на RDS платный – Ред.).

Всего в новом сезоне запланировано проведение шести этапов серии гран-при: двух в Москве (июльский этап, по словам организаторов, может быть перенесен из столицы), Рязани, Нижнем Новгороде, Красноярске и Сочи.

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