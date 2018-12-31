В рязанском райцентре в серьезное ДТП попал автомобиль скорой помощи
По предварительно информации, обошлось без погибших
Фото: соцсети.
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В воскресенье, 30 декабря, в райцентре Шилово произошло серьезное ДТП. Фотографии с места аварии опубликованы в социальной сети Instagram (rzn_life). Столкнулись автомобиль скорой помощи УАЗ-«буханка», ВАЗ-2114 и внедорожник. После удара скорая помощь опрокинулась.
Очевидцы происшествия сообщают, что обошлось без погибших. Сколько человек получили травмы, пока не известно. Официальной информации по данному ДТП не поступало.
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