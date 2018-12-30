Аудиогид «Рязанские казусы» рассказывает о необычных местах города
В интернете появился онлайн-путеводитель для тех, кто ищет в Рязани диковины и нелепости
В интернет-проекте рассказано о 23 местах Рязани
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В интернете появился путеводитель по Рязани с аудиорассказом о диковинных и невразумительных местах нашего города.
Путешествие по городу с этим аудиогидом занимает три часа. Записаны рассказы о 23 местах в центре города. Там рассказано о таких необычнх естах. как Переулок Счастья, памятник несуществовавшему подьячему Крякутному, «дом-яйцо» на улице Петрова, памятник мыши на куске сыра, скульптура маленького Володи Ульянова с мамой и так далее.