Два автомобиля столкнулись на центральной площади Рязани

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-30T12:40:50+03:00

Фото из социальной интернет-сети «ВКонтакте»: на площади в тот момент еще не до конца рассвело

Один из водителей не пропустил другого, от удара обе машины развернуло

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30 декабря около 8:15 утра на площади Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани». При выезде с улицы Маяковского на площадь Ленина и Первомайский проспект столкнулись две иномарки. Автомобиль «Рено» поехал на зеленый свет, когда в него врезался серебристый кроссовер. По словам обсуждавших ДТП, оба автомобиля развернуло после удара.

Чуть позднее, около 11:00, столкновение двух поворачивающих автомобилей произошло и на проезде Шабулина возле остановки общественного транспорта «Депо-2».